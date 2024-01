Le rappeur de Montreuil commence bien l'année.

Presque trois mois après la sortie de son dernier projet "Implication", VVES est de retour en 2024 pour tout casser. Le rappeur de Montreuil dévoile un tout nouveau single, "Fin de vie". Il déverse son flow sur une production signée Geo On the Track et le tout est sublimé par un clip réalisé par Skudy.