Un morceau vraiment très musical.

Pour ceux qui sont amateurs de bonnes mélo et de toplines qui passent bien, on a ce qu'il vous faut pour finir la semaine en beauté. C'est Daiss qui se charge de la livraison, avec le clip de "Nécessaire" le track numéro 4 de son EP sorti il y a peu de temps. Un morceau dans lequel il montre qu'il sait tout faire : après le kickage dans "Homme de l'ombre", on le retrouve dans une ambiance beaucoup plus légère et très musicale, en compagnie de Kurtys. On vous laisse découvrir tout ça !