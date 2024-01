Norsacce dévoile le clip de "2 Step III (AMPLEUR)"

Le rappeur du 95 continue de découper.

Toujours aussi mystérieux, comme le reste de la 66-Secte, mais surtout toujours aussi fort, Norsacce compte bien frapper un grand coup en 2024. Il y a quelques jours, Norsa a d'ailleurs dévoilé un tout nouveau clip, la suite de sa série de freestyles "2 Step", avec cette fois-ci le troisième volume, nommé "Ampleur". Comme son nom le laisse supposer, il s'agit d'un freestyle dans lequel on retrouve le rappeur du 95 en train de découper, sur une instru electro-2step, et comme d'hab, il est très à l'aise. On vous laisse découvrir ça !