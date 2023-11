L'artiste américaine sait toujours comment ensorceler son public avec son sublime timbre de voix.

Plus d'un an après la sortie de son dernier album, Ari Lennox est de retour. Toujours accompagnée de son timbre de voix si envoûtant, elle dévoile un tout nouveau single : "Get Close". Un titre doux aux délicieuses sonorités R&B, mis en images dans un clip qui déroule une histoire d'amour entre Ari Lennox et son partenaire.