The Kid Laroi, Future et BabyDrill préparent leur évasion dans "What's the Move ?"

Ce titre apparaît sur le premier album de The Kid Laroi, "The First Time".

The Kid LAROI s'associe à Future et BabyDrill pour une nouvelle chanson, "What's the Move ?" Dans le clip, on voit des jeunes qui ont l'air perdus, à la recherche de leur liberté. Ensemble, ils essaient de faire ce qui leur plait le plus, comme quoi il faut se donner à fond pour y arriver.