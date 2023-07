Le trio enflamme les rues de Brooklyn.

Vendredi 23 juin, Rowdy Rebel est revenu avec un nouveau single intitulé "Posture", un banger produit par Yoz Beatz avec Fivio Foreign et Fetty Luciano. Comme on pouvait s'y attendre, tous les trois livrent des rimes sur leur quartier et la vie dans la rue. Réaliser par G Train Productions, le clip emmène les spectateurs au cœur de Brooklyn.