Fresh LaDouille dévoile le clip de "Voltaire", titre éponyme de son premier album

Un morceau puissant où le rappeur se confie sur son passé.

C’est l’heure pour Fresh LaDouille. Le rappeur du 94 dévoile ce vendredi 19 janvier son tout premier album : "Voltaire". Un opus de 16 morceaux avec la présence de ZKR, Maes et Heuss l’Enfoiré, où le rappeur se livre avec sincérité. Et pour fêter la sortie, rien de mieux qu’un clip. L’artiste en profite pour partager le visuel du titre éponyme de son album. Réalisé par Kespey, il alterne entre les souvenirs de son passé et le présent. Un morceau autobiographique où Fresh LaDouille se confie sur son enfance, sur une puissante instrumentale signée ??? avec un fond de piano.