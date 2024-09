Jul : le chiffre fou dévoilé par le rappeur marseillais

Il continue de surprendre le rap français avec sa productivité exceptionnelle.

Jul continue de surprendre le rap français avec sa productivité exceptionnelle. Récemment, l'artiste a révélé un chiffre fou qui témoigne de son rythme de travail : 20 morceaux enregistrés en une seule journée !

Il s’est imposé comme l'un des artistes les plus prolifiques de sa génération. Depuis ses débuts en 2014, le rappeur a sorti pas moins de 30 albums, totalisant 666 morceaux. Cette impressionnante discographie représente en moyenne trois albums et plus de 66 titres par an...Lors d'une interview avec Fred Musa, Jul a dévoilé un exploit. Le rappeur a affirmé avoir enregistré 20 morceaux en moins d'une journée. Pour mettre en perspective l'ampleur de la production de Jul, il faudrait plus d'une journée et demie d'écoute ininterrompue pour parcourir l'intégralité de sa discographie...

Précisément, il faudrait un jour, 14 heures, 17 minutes et 59 secondes pour écouter l'ensemble de ses 30 albums sortis depuis 2014 ! Chacun de ses albums est certifié au minimum disque de platine, représentant 100 000 ventes. En 2023, l'artiste a même réussi à placer deux de ses albums dans le top des meilleures ventes.

La méthode de travail de Jul reste un mystère pour beaucoup. Le rappeur a laissé entendre qu'il avait filmé son exploit d'enregistrement, mais qu'il ne pouvait pas en dévoiler davantage.Cette histoire est loin d'être terminée.