Aya Nakamura : un record historique après sa performance aux JO !

Aya a partagé sa joie sur les réseaux sociaux.

Aya Nakamura établit un record d'audience historique lors des JO de Paris 2024 !

La performance d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a marqué les esprits et les chiffres d'audience. La chanteuse a réussi un exploit remarquable en captivant plus de 31 millions de téléspectateurs sur France 2, établissant ainsi un nouveau record d'audience pour la télévision française.

🚨🤯 Aya Nakamura détient la MEILLEURE AUDIENCE de L’HISTOIRE de la télévision en France avec un pic d’audience sur France 2 lors de sa performance aux JO de 31,439 millions de téléspectateurs !!! pic.twitter.com/e43D4w5ACE — aya base. (@nakamura_base) August 14, 2024

Aya Nakamura a offert un spectacle inoubliable en interprétant ses tubes "Djadja" et "Pookie", ainsi qu'une reprise de "For Me Formidable" de Charles Aznavour. Sa collaboration surprenante avec la Garde républicaine a ajouté une touche unique à sa performance. Suite à ce succès, Aya Nakamura a partagé sa joie sur les réseaux sociaux. Elle a publié des captures d'écran illustrant son record d'audience, accompagnées d'un message empreint d'émotion : "Pourtant à bora malila".

Ce record d'audience représente un tournant majeur dans la carrière d'Aya Nakamura. Il confirme son statut de star internationale et démontre sa capacité à rassembler un public large et diversifié.