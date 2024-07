Drake bientôt clashé par A$AP Rocky ?

"Oh, Rocky va être cimenté sur la liste après ça"

A$AP Rocky se prépare à répondre aux attaques de Drake dans son nouvel album "Don't Be Dumb", prévu pour le 30 août. Lors d'une discussion sur l'émission "Ebro in the Morning" de Hot 97, DJ Kast One a révélé avoir écouté des morceaux de l'album, incluant une collaboration avec Slick Rick.

Il a indiqué que Rocky aborde des sujets et que la liste des personnes visées par ses paroles s'allonge, confirmant que Rocky répondra à Drake: "Il est toujours sur la liste de Drake ? Oh, Rocky va être cimenté sur la liste après ça..." déclare t-il.

🚨 A$AP Rocky répondra aux clash de Drake sur son nouvel album "DON'T BE DUMB" !



"Il est toujours sur la liste de Drake ?



Oh, Rocky va être cimenté sur la liste après ça..."

Les tensions entre les deux rappeurs remontent à novembre dernier, lorsque Drake a semblé se moquer de Rihanna dans "Fear of Heights" de son album "For All the Dogs". Rocky a riposté en janvier sur "Wow" de Kid Cudi et en avril sur "Show of Hands" de Future et Metro Boomin. Drake a ensuite répondu sur "Family Matters", se moquant de Rocky.

Les fans attendent avec impatience de voir comment A$AP Rocky répondra à ces attaques dans "Don't Be Dumb". L'album promet d'être un événement majeur, avec des collaborations de poids lourds comme Tyler, the Creator, Pharrell Williams, et Metro Boomin.