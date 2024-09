Booba invité par 50 Cent à témoigner contre Diddy dans un documentaire

"À ton avis, j'y vais ou pas ?"

Le monde du rap US croule sous la lourde actualité concernant Diddy. L’annonce d’un documentaire explosif sur Diddy, produit par son rival de longue date, 50 Cent, fait parler. Cette série, actuellement en préparation pour Netflix, promet de lever le voile sur les accusations de trafic sexuel et d'extorsion qui pèsent sur Sean Combs, alias Diddy.

50 Cent s'est associé à la réalisatrice Alexandria Stapleton pour ce projet d'envergure. Ensemble, ils ambitionnent de présenter une histoire complexe qui s'étend sur plusieurs décennies, allant bien au-delà des récents gros titres.

Le rappeur du Queens a déclaré que ce documentaire donnerait "une voix aux sans-voix", suggérant que de nombreuses victimes présumées pourraient enfin s'exprimer. Il a également souligné que les bénéfices de la série seraient reversés aux victimes d'agressions sexuelles.

Dans un développement inattendu, le rappeur français Booba a révélé avoir été contacté par 50 Cent pour participer au documentaire. Sur les réseaux sociaux, Booba a partagé : "Fifty m'a contacté pour témoigner dans l'interview Netflix sur Diddy. À ton avis, j'y vais ou pas ? Je connais tout sur tout dans ce milieu...".

Le documentaire ne se contente pas de cibler Diddy. Il ambitionne de porter un regard plus large sur l'industrie musicale et ses zones d'ombre. 50 Cent et Stapleton ont déclaré : "Bien que les allégations soient troublantes, nous rappelons que l'histoire de Sean Combs n'est pas l'histoire complète du hip-hop et de sa culture".