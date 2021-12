Comment la Mafia K'1 Fry a insiprée Camille Lellouche

Découvrez le podcast "Parlez-moi de rap" de Generations

Depuis début septembre, Generations a lancé le podcast "Parlez-moi de rap". L'idée, c'est de donner la parole à des artistes qui n'ont, a priori, aucun lien avec le rap et leur faire parler de leur rapport à cette musique. Dans le dernier numéro, nous avons reçu Camille Lellouche. Chanteuse et humoriste, elle sort son premier album, "A" dont l'"Outro" est un morceau de rap. On la savait fan mais on lui découvre un flow qui tient la route, il faut dire que la première fois qu'elle est entrée en studio, c'était avec des rappeurs, qu'elle a été marquée par la Mafia K'1 Fry et qu'elle travaille sur un titre qui devrait figurer sur le prochain album de Kery James.

