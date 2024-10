50 Cent rend hommage à Eminem : "Il est mon frère pour toujours"

Une amitié de longue date qui n'est pas prêt de s'arrêter !

50 Cent rend hommage à son ami de toujours !

50 Cent et Eminem entretiennent une amitié solide. Alors que ce dernier va devenir grand-père à 52 ans, l'interprète de "In da Club" avait envoyé un joli message pour le féliciter. Quand on voit le chemin parcouru par les deux rappeurs depuis le début des années 2000, on peut dire que rien ne pourra stopper cette relation. 50 Cent s'était exprimé sur sa première rencontre avec Eminem et pensait que tout ça n'était qu'une blague :

"C’était carrément sauvage, j’ai eu cette impression. Vous vous rappelez l’émission qu’il y avait sur MTV, Punk’d ? Je croyais qu’ils avaient des caméras et que d’un coup ils allaient sortir de nulle part en me disant 'Tu as été punk’d'"

Depuis, c'est une relation forte qui s'est entamée entre les deux artistes, se rendant hommage au fil des années. Dernièrement, c'est encore 50 Cent qui a pris la parole pour dire du bien de l'interprète de "Lose Yourself", le comparant même à ses grands-parents :

"J’ai comparé Eminem à mes grands-parents parce que ma grand-mère m’a élevé seule, et je mets Em à ce niveau, Quand les gens t’aident parce que tu ne peux pas le faire toi-même, ça a une plus grande importance.. Em’ m’a beaucoup aidé, il est mon frère pour toujours, je l’aime."

Une amitié comme ça ou rien !