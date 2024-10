Tupac : quand il forçait Jay-Z à se cacher dans sa chambre d'hôtel

L'attitude de Pac' était absolument incontrôlable à l'époque.

Le garde du corps de Diddy se livre

Maintenant que certaines têtes d'affiche du rap US sont dans la sauce, c'est l'heure pour les rats de quitter le navire, et certains proches de Diddy se mettent à multiplier les confidences. Notamment un des anciens gardes du corps de Diddy, qui a été très bavard ces dernières semaines, en affirmant dans la presse qu'il savait que Usher avait été victime d'une agression sexuelle particulièrement violente de la part du chef de Bad Boy Records. On trouve ça assez étrange qu'il n'ait jamais rien fait à ce sujet par le passé, mais quoiqu'il en soit, le garde du corps n'a pas fini le grand déballage : il a encore des choses à raconter notamment à propos de Tupac et d'un certain... Jay-Z !

Jay-Z caché dans une chambre d’hôtel à Vegas

On le sait, Tupac Shakur n'était pas officiellement un gangster. Il n'a jamais été membre de gang, n'a jamais été arrêté ou condamné pour une activité liée à celle d'un gang, il faisait même des études d'art à Baltimore. Mais il était particulièrement fier et sûr de lui, et était devenu très proche de Suge Knight et son équipe à la fin de sa carrière. Lors d'une interview pour Cam Capone News, le garde du corps affirme qu'au plus haut de la tension entre l'Est et l'Ouest, une scène assez drôle a eu lieu à Las Vegas, impliquant Tupac et Jay-Z.

"Je ne sais pas comment Tupac a su que Jay-Z faisait un concert, mais Jay-Z ne voulait plus sortir de sa chambre". Des personnes ont dû s'interposer pour empêcher Tupac de "foutre la merde", notamment Eric B, et même Suge Knight, qui a dû stopper 'Pac pour pas qu'il n'aille confronter Jay-Z : "Suge Knight a dit à Tupac de laisser passer Jay-Z pour qu'il puisse aller à son concert".

Finalement, tout est rentré dans l'ordre, alors que les choses auraient pu rapidement dégénéré : selon le garde du corps, tout ce petit monde était armé, il aurait été vraiment dommage de perdre ces artistes géniaux aussi tôt, même si concernant Tupac, ça n'a pas tardé à arriver....