Booba dévoile un film d'animation pour sa marque de weed

Un coup de com amusant.

Booba continue de diversifier ses activités en créant sa propre marque de CBD et de cannabis, "PRT LAB", en partenariat avec T.H Seeds. Pour célébrer ce lancement, Booba a dévoilé un court film d'animation qui met en scène un ourson attiré par la weed dans une forêt. Après l’avoir fumé, l'ourson lance son propre business et devient ours, rejoignant le Duc à Miami Beach pour partager son succès. Un "coup de com" amusant :

Booba, connu pour son flair entrepreneurial, a décidé de se lancer dans ce secteur en pleine croissance, convaincu par l'évolution de la législation, notamment en Allemagne. Dans une récente interview, il expliquait que son implication dans le monde du cannabis n'était pas une vocation mais plutôt une extension de son univers artistique et de la culture hip-hop qui l'entoure : "Ce n’était pas vraiment une vocation mais j’ai toujours fait mes business par rapport à mon art, à ma culture hip-hop. J’ai toujours saisi les opportunités que j’avais. Le hip-hop, ça regroupe plein de choses. Y’a les vêtements, bien sûr, il y a un lifestyle. En fait, moi, je me suis toujours permis et je me suis toujours senti légitime de faire tout ce qui tournait autour de mon art. La weed, ça fait partie de ma vie. Quand j’ai vu que l’Allemagne légalisait, je me suis dit que ça commence à bouger."