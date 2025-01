Gagnez 1000€ en carte cadeaux à dépenser chez Becharge.fr

Ecoutez Générations toute la journée et envoyez GENERATION au 7 20 18.

Chez Générations, on est très heureux d'annoncer ce tout nouveau jeu concours en partenariat avec beCHARGE ! beCHARGE est une plateforme de ventes de produits digitaux et cartes cadeaux.

Véritable caverne d’Alibaba, beCHARGE offre la plus grande gamme sur le marché des codes digitaux. Cette plateforme incontournable donne accès à l’achat de cartes cadeaux des marques les plus populaires, couvrant tous les secteurs d’activité : divertissement, sport, alimentation, gaming, mode, voyage, et bien plus encore.

Si vous n'êtes pas convaincus, on va juste vous donner quelques exemples de marques pour lesquelles vous pouvez gagner des cartes cadeaux : Amazon, Netflix, Zalando, Nike, AIRBNB, Uber Eats, Playstation, Spotify, IKEA, Google Play, pour n’en citer que quelques-uns ! En plus, beCHARGE a conçu sa propre carte cadeau, « The Gift of Choice », une solution parfaite pour toutes les occasions. Elle permet d’offrir un cadeau tout en laissant le choix au destinataire.

Pour participer, n'hésitez pas à écouter Générations toute la journée et à envoyer GENERATION au 7 20 18 à n'importe quel moment !