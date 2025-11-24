Une des sorties les plus folles de cette fin d'année, et clairement une des meilleures.

Le king du rap Suisse est de retour, et ça fait du bien. Makala a décidé de nous rappeler qu'il était bien un des meilleurs rappeurs du game, même si les chiffres vous diront peut-être le contraire. Mais les chiffres, on s'en tape, l'important c'est la qualité, et avec "Hôtel Yotsuya", le rappeur nous montre qu'il n'a rien à envier à personne. Le flow et les placements sont uniques, la prod de Varnish est impeccable, bref, juste bravo. On espère que ça annonce un projet, et que le projet sera du même niveau !