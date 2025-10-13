Isha et Limsa d'Aulnay attendent "La Find e ce monde"

Le premier extrait de "Bitume Caviar vol. 2" est là, enfin !

Isha et Limsa d'Aulnay avaient fait plaisir à tout le monde fin 2023 avec "Bitume Caviar vol. 1", et voilà qu'ils vont remettre ça avec le volume deux, qui devrait être disponible dès la fin d'année 2025. On a peut-être même déjà une date de sortie, celle du 4 décembre, annoncée dans le clip de "Fin de ce monde", le premier extrait du projet. Un titre bien amer, bien dépressif, mais comme le dit Isha : "Trois ISHA heureux, ça rappe beaucoup moins bien qu'un ISHA qui pleure". Et il faut le dire, els deux rappeurs lâchent deux excellents couplets, remplis de refs, au football, au rap, à la triste actualité politique mondiale, le tout sur une belle prod au piano.