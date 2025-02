Gims dévoile el clip de "Shaolin"

Un sacré travail graphique pour Meugi et ses équipes.

Peu importe les polémiques, les clashs avec Booba, et les mauvaises langues : Gims continue à faire son chemin dans la musique, avec un succès toujours au rendez-vous. Cette semaine, on le retrouve pour un titre qui s'annonce encore être un nouveau carton, après "Ciel" sorti il y a 3 semaines. Cette fois, le morceau s'appelle "Shaolin", et on peut dire que l'ex-leader de la Sexion d'Assaut a mis le paquet au niveau du visuel. Vêtu de son plus beau chapeau asiatique, on le voit dans une ambiance à la fois nocturne, et très lumineuse, avec pas mal de néons et de jeux de lumières, et même des dragons assez flamboyants. Bref, un visuel clairement inspiré de l'Asie. On vous laisse regarder tout ça !