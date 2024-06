Le genre de morceau qui remue fort en soirée.

DJ Quick continue d'enchaîner banger sur banger, avec al sortie récente du deuxième volume de son projet "Code 97". Cette semaine on le retrouve pour le clip de "No mix with b*tch", en très bonne compagnie : celle de Bamby, l'artiste guyanaise de dancehall. Au programme, un son très rythmé avec de bonnes grosses basses et un tempo qui donne envie de bouger son boule fort. On vous laisse regarder tout ça, nous, on continue à danser !