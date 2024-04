Le Saïan Supa Crew dévoile son "Freestyle Célébration #1"

Cette fois, c'est Sly Johnson qui assure le show.

On vous en avait parlé il y a quelques jours : le Saïan Supa Crew se reforme à l'occasion de leurs 25 ans, pour fêter tout ça avec quelques concerts. Mais le groupe mythique ne va pas que se reposer sur son passé. D'ailleurs, cette semaine, ils dévoilent le premier épisode d'une série de freestyles nommée "Freestyle Célébration" et pour ce premier épisode, c'est Sly Johnson, aka Sly the Mic Buddah, qu'on retrouve derrière le micro, accompagné de Specta, Vicelow, et Sir Samuel dans la vidéo. l'artiste nous construit une instru à partir de bruitages, avant de partir dans un morceau un peu plus chanté, presque funk, on valide fort ! Et vous ?