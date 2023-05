Et expose son univers.

Jonas est un rappeur lyonnais signé sur le label Hyper Focal (Soolking, Lynda, etc). avec "E.T.", il dévoile tout son univers dans un titre nostalgique et mélancolique. Il y parle de l'amour déchu et les débuts du succès. Un texte porté par une instru mélodique aux airs hispaniques.