Le rappeur continue ses parodies.

Ritchy Boy est de retour avec "Millésime (Live des studios de Dégénérations)". Le rappeur rend hommage aux freestyles Générations, que vous connaissez bien. Connu pour parodier les plus grands médias de la musique urbaine, le rappeur et créateur de contenu nous envoie des images réalisées par Max Decroes & Soufiane Eau De Mars, et on valide fort ! On vous laisse aller checker ça et nous dire ce que vous en pensez !