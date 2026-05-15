L'Equipe de France dévoile ses 26 joueurs pour la Coupe du Monde avec une vidéo folle

Un peu moins d'un mois avant le début du mondial, Didier Deschamps a dévoilé la liste des 26 joueurs qui composeront l'Equipe de France pour tenter de nous ramener une troisième étoile.

Les choses commencent à s'accélérer autour de la prochaine Coupe du Monde de Football 2026, qui commencera dès le mois de juin prochain. Une compétition qui se déroulera dans 3 pays, le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, et qui promet d'être très intéressante d'un point de vue footballistique. Alors que les équipementiers ont dévoilé les maillots du mondial, et que Décathlon a riposté avec son "maillot du peuple", Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, vient d'annoncer la liste des 26 joueurs qui porteront nos couleurs pour tenter de décrocher notre troisième étoile.

C'est un rituel devenu presque sacré, guetté par les fans de football avec attention : environ un mois avant chaque compétition, les entraîneurs dévoilent les noms des 26 joueurs qui composeront le groupe. Didier Deschamps a donc annoncé sa dernière "liste" en tant que sélectionneur de l'Equipe de France, lui qui devrait laisser sa place à Zidane après la compétition. Une liste de 26 joueurs parmi lesquels on retrouve donc les stars qu'on attendait, comme Dembélé, Mbappé, Olise, Cherki, Désiré Doué, Barcola, Zaïre-Emery, et des tauliers solides comme Kanté, Upamecano, Maignan, Rabiot.

🚨 DIDIER DESCHAMPS VIENT D’ANNONCER LA LISTE DES BLEUS POUR LA COUPE DU MONDE ! pic.twitter.com/QHGeRYbwfd — SHADES (@ShadesFrance) May 14, 2026

Les deux frères Hernandez seront eux aussi de la partie, malgré une réelle baisse de niveau cette année, mais on retrouve aussi quelques surprises comme Akliouche, Mateta, Lacroix, et Risser. Une liste qui semble assez logique, même si on peut regretter l'absence de joueurs très en forme sur la saison, comme Tolisso, ou encore les lensois Thauvin et Udol, qui vont finir 2ème de Ligue 1 tout près du PSG. Mais on a un groupe de haut niveau, qui possède toutes les qualités pour nous permettre de rêver à une troisième étoile.

Petit bonus : une vidéo a été faite pour accompagner l'annonce de la liste, dans laquelle, sur une bande-son un peu funky, on retrouve tous les joueurs, avec une DA très "américaine" qui surfe sur quelques clichés assez drôles. On remarque que l'Equipe de France a mis le paquet niveau communication, on espère maintenant que nos joueurs seront aussi impliqués sur le terrain, puisqu'on fait clairement partie des favoris !