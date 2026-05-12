"Charger" à fond, drapeau palestinien : le FC Barcelone en folie pour célébrer son titre de champion d'ESpagne

Le FC Barcelone est officiellement champion d'Espagne cette année, et la célébration qui a suivi est complètement folle.

On approche de la fin de saison dans beaucoup de championnats de football, et on commence déjà à avoir une petite idée de ceux qui vont être couronnés champions en fin de saison. Concernant la Liga, on sait même déjà qui va l'être, puisque le FC Barcelone est officiellement le grand gagnant de cette édition 2025/2026, grâce à sa victoire ce weekend contre le Real Madrid sur le score de 2 à 0. Le club et les joueurs sont donc partis célébrer dans les rues de Barcelone, et surprise, le rap français s'est invité dans la célébration !

Des images de joie qui font plaisir à voir, avec environ 750 000 personnes qui sont apparemment venues célébrer le titre avec les joueurs, ce qui donne de belles séquences. Les supporters ont pu compter sur Jules Koundé et Lamine Yamal pour mettre l'ambiance, notamment en foutant un gros bordel tout en diffusant le morceau "Charger", de Triangle des Bermudes, à fond pendant la parade. Le tout, avec la petite chorégraphie qui va bien (même s'ils n'ont pas trop forcé non plus, on ne va aps se mentir). On savait que Lamine était fan de musique française, et visiblement, c'est encore le cas en 2026.

⚽️🎉 Les joueurs du FC Barcelone fêtent le titre de Champion d’Espagne avec Triangle des Bermudes !!



CHARGER CHARGER 🕺🕺 pic.twitter.com/R6EYlycZL8 — Kultur (@Kulturlesite_) May 11, 2026

Autre image symboliquement bien plus importante, impliquant encore Lamine Yamal : le jeune prodige espagnol a brandi un drapeau palestinien pendant la célébration, et le car du club a donc défilé pendant un bon moment avec le drapeau planté à son sommet. Il n'était pas obligé, il l'a fait quand même, et ça va probablement lui être reproché par ses détracteurs pendant les prochaines années. Mais pour un jeune footeux de 18 ans seulement, c'est plutôt courageux.