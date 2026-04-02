Lego recrute Ronaldo, Mbappe, Messi et Vinicius pour la Coupe du Monde

A l'occasion d'une nouvelle campagne de publicité pour la nouvelle collection Coupe du Monde, Lego a recruté Mbappe, CR7, Messi et Vincius, un casting de rois.

La Coupe du Monde approche à grands pas, et les grandes marques commencent déjà à lancer leurs campagnes publicitaires en lien avec la compétition. On pense évidemment aux équipementiers sportifs comme Nike, Adidas ou Puma, mais ça concerne aussi les marques moins évidentes, pas liées au monde du sport. A l'image de Lego, qui vient de lancer une nouvelle gamme directement inspirée par la compétition, puisqu'elle représente le fameux trophée de la CDM. Et pour en faire la promotion, quoi de mieux que de recruter Messi, Ronaldo, Mbappe et Vinicius ?

C'est exactement ce que la marque de jouets vient de faire en lançant une toute nouvelle campagne de publicité, avec un spot publicitaire au casting 5 étoiles, qui rappellerait presque les plus grandes heures des pubs "Joga Bonito" (le charisme et les gestes techniques en moins). On retrouve donc les 2 monstres du football, accompagnés des deux stars actuelles du Real Madrid, autour d'une table, en train d'essayer de finir la construction du trophée de la Coupe du Monde version Lego. Mais la table se met à tourner dans tous les sens, rendant la construction interminable et c'est finalement un jeune qui finit par y poser la dernière pièce, "remportant le trophée" en quelques sortes.

Un spot qui est surtout l'occasion pour Lego de dévoiler toutes ses nouvelles pièces, notamment les figurines à l'effigie de Messi, Ronaldo, Mbappe et Vinicius, mais aussi de montrer que la marque pèse et qu'elle est capable de s'offrir une pub qui coûte des millions. En même temps, on comprend, au vu du prix où sont vendus les différents sets, ils ont les moyens de s'offrir des stars : comptez 180 euros pour vous acheter le trophée de la Coupe du Monde version Lego !