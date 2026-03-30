Une PS6 à plus de 1000 euros, "ce n'est pas impossible"

Alors que les consoles de nouvelle génération arrivent vers la fin de leur développement, quelques informations commencent à filtrer sur les prix, et c'est effrayant.

On dirait bien qu'on commence à vivre une certaine forme de déclin de l'industrie du jeu vidéo. Si les JV continuent de très bien se vendre, on ne ressent clairement plus la même hype qu'on pouvait voir pendant le confinement ou de l'année qui a suivi. De nombreux jeux sortent mal finis, les gens sont de plus en plus critiques à chaque sortie, les scores des joueurs sur Twitch semblent baisser, et la nouvelle qui vient de tomber ce weekend ne va pas arranger les choses : la PS6, ou PlayStation 6 pour les non-initiés, pourrait coûter plus de 1000 euros.

Ce n'est un secret pour personne : plus on avance dans le temps, plus les nouvelles générations de consoles sont chères. Et plusieurs sources internes à Sony semblent dire que cette PS6 ne fera pas exception à la règle : elle pourrait bien coûter aux alentours de 1000 euros. Et ce, pour plusieurs raisons : la première c'est la flambée des prix des divers composants nécessaires à la fabrication des consoles, notamment la RAM, qui augmente la puissance de votre machine.

La seconde raison, c'est le fait que Xbox ne serait plus vu par Sony comme des concurrents, puisque la prochaine Xbox devrait prendre une direction différente, en devenant une sorte d'hybride à mi-chemin entre la console de salon et le PC, le tout destiné aux vrais amateurs de gaming avec un tarif qui devrait exploser. Et comme Xbox n'est plus un concurrent, la PS6 se retrouverait donc "seule" dans son créneau, ce qui pourrait inciter le constructeur à ne pas baisser ses tarifs, étant en situation de quasi-monopole (car la Switch n'est pas un concurrent sérieux).

La fourchette de prix annoncée parle d'une console qui coûterait entre 800 et 1000 euros, et si c'est le cas, on se dirige vers la fin d'un gaming "populaire" tel qu'on l'a connu dans les années 90/2000, pour aller vers un loisir un peu plus destiné aux amateurs de "luxe"...