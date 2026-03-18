CAN : la victoire du Sénégal annulée, le Maroc désigné vainqueur, Naza réagit avec humour

Surprise : le Maroc a été désigné vainqueur de la CAN, deux mois après avoir perdu en finale. Forcément, ça provoque aps mal de réactions, notamment Naza, qui nous a fait rire.

Il y 2 mois, le 18 janvier 2026 très exactement, le Sénégal s'imposait en finale de la Coupe d'Afrique des Nations au terme d'un match rocambolesque rempli de rebondissements, que seule la CAN peut nous offrir. Décisions arbitrales contestables, tentative de vol de serviette, départ du terrain de la part de certains joueurs, penalty raté, on aura eu du grand spectacle, et ça a clairement fait rentrer cette CAN dans l'histoire. Mais aujourd'hui, on apprend que le Maroc vient d'être désigné vainqueur, et forcément, ça fait réagir, notamment du côté de Naza, toujours aussi drôle.

On a dit que cette CAN était entrée dans l'histoire, et elle y entre désormais un peu plus : c'est la première fois, de mémoire, qu'un trophée international est retiré à une équipe plus de deux mois après la finale. C'est le jury de la CAF, la Confédération Africaine de Football, qui a pris la décision dans la soirée d'hier, en motivant cette décision par le départ de la quasi-totalité des joueurs de l'équipe sénégalaise après un penalty jugé, comme litigieux, accordé au Maroc. La fédération marocaine avait déposé une réclamation, et elle semble donc avoir été entendue, même s'il reste encore la possibilité, pour le Sénégal, de faire appel de la décision.

Forcément, l'information fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, tant la situation est invraisemblable et révélatrice du degré d'amateurisme de la CAF. Si une telle décision devait être prise (on ne la conteste pas, elle semble s'appuyer sur le règlement), elle devait être prise par une commission exceptionnelle dès les instants/jours qui ont suivi le match, pas deux mois plus tard. Et ça a notamment fait réagir Naza, qui s'est filmé pour une petite vidéo humoristique :

Maintenant deux étoiles, vous allez faire quoi ? Vous allez supprimer ça comment ? Hein ? Avec du blanco, avec du bissap ? Hein ? Avec du Degue ?

Il se filme ensuite en train d'essayer de voler une serviette dans sa salle de bain : "voilà, tout ça à cause de la serviette, ça part de là". Puis, dans la suite de la vidéo, on peut voir une image sur laquelle est écrit : "Le Maroc est la première équipe à recevoir un trophée par mail". On pourra dire qu'on aura bien rigolé en tout cas, même si ça ne doit pas trop faire rire nos frérots supporters sénégalais...