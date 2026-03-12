Bigflo et Oli débarquent dans Fortnite

Alors qu'ils sont en pleine promotion pour leur album "Kamra", Bigflo et Oli débarquent dans le célèbre jeu vidéo Fortnite dans certains endroits bien précis de la map.

Ils étaient plutôt mis de côté dans l'industrie rap ces dernières années. Même lorsque Bigflo et Oli faisaient de grands scores avec leurs tubes à l'époque de "Dommage", le game ne semblait pas trop vouloir d'eux, mais la tendance s'est inversée depuis plusieurs mois désormais. Et alors que leur album "Karma" s'apprête à sortir le 13 mars prochain, on trouve qu'il y a pas mal de bruit autour du projet, signe que la promo a été plutôt réussie. Et on n'a pas encore tout vu, puisque les deux frères vont faire leur apparition dans Fortnite !

Pour les boomers, ou simplement les gens qui sont âgés de plus de 30 ans, on vous précise que Fortnite est un jeu vidéo de type battle royale, avec un système de loot, de zone jouable qui rétrécit, etc... Avant de partir en tournée dans toute la France, Bigflo et Oli vont donc d'abord apparaître dans le monde virtuel du jeu culte de Epic Games. Plusieurs vidéos sont d'ailleurs disponibles sur les réseaux, dans lesquelles on peut voir que lorsque vous passez près d'eux, les rappeurs toulousains vous interpellent en vous conseillant vivement d'aller écouter leur album "Karma".

On peut également voir plusieurs panneaux de publicité dans le jeu. Après Daft Punk et Aya Nakamura, Bigflo et Oli sont donc les troisièmes français à s'inviter dans le jeu Fortnite, là où, aux Etats-Unis, ce procédé semble être devenu la normalité. En effet, on se souvient notamment des concerts virtuels de Travis Scott, Snoop Dogg, Eminem, Billie Eilish, et même The Weeknd. Un vrai procédé marketing à l'efficacité prouvée, avec lequel vous allez cherchez de jeunes auditeurs partout où vous pouvez.