Recette Burger King, Naza, Tayc, Sheryfa Luna : le grand n'importe quoi du Bercy de Loris Giuliano

Toujours plus fou, ça semble être la devise adoptée par le youtubeur Loris Giuliano depuis quelques années maintenant. A la base spécialiste des micros-trottoirs, le créateur de contenu a encore pris une dimension supplémentaire depuis le lancement de son format "face à face", dans lequel il passe plusieurs heures en compagnie de certaines stars comme Lacrim, Naza, Christian Clavier, Adèle Exarchopoulos ou encore Pierre Niney. Justement, c'est avec ce dernier que Loris a réservé l'Accor Arena de Bercy, pour une soirée spéciale qui a eu lieu hier soir, le 9 mars, avec pas mal de surprises et de gros noms.
Au total, Pierre Niney et Loris Giuliano ont mis le feu à Bercy pendant plus de 2h30 de show. Un spectacle qui mélangeait à la fois de l'humour, un peu de musique, et beaucoup de n'importe quoi. On a donc vu monter sur scène, dans le désordre, Vegedream, Naza, Tayc, Sheryfa Luna, mais aussi Omar Da Fonseca, Géraldine Nakache et encore quelques autres, bref, du beau monde à Bercy. Et pendant toute la soirée, on a du droit à du grand spectacle : un faux mariage entre Pierre et Loris, mais aussi un faux concours "The Voice" organisé avec des gens du public.
Le sommet du n'importe quoi a été atteint lorsque Loris Giuliano et Pierre Niney ont imaginé une nouvelle recette de burger sur scène. Une recette intitulée "Le Gourou" qui a visiblement inspiré la marque Burger King, partenaire de l'évènement, et qui a confirmé qu'ils allaient mettre en vente ce nouveau burger imaginé par les deux stars en collaboration avec le public.
Bref, remplir Bercy c'est visiblement devenu à la portée de n'importe qui (et surtout de n'importe quoi), mais on adresse quand même un grand bravo à Loris, qui continue de nous régaler avec ses vidéos folles !
