Recette Burger King, Naza, Tayc, Sheryfa Luna : le grand n'importe quoi du Bercy de Loris Giuliano

Lors Giuliano et Pierre Niney sont finalement bien montés sur la scène de l'Accor Arena de Bercy, entourés d'invités surprise, avec de grands moments pendant la soirée.

Toujours plus fou, ça semble être la devise adoptée par le youtubeur Loris Giuliano depuis quelques années maintenant. A la base spécialiste des micros-trottoirs, le créateur de contenu a encore pris une dimension supplémentaire depuis le lancement de son format "face à face", dans lequel il passe plusieurs heures en compagnie de certaines stars comme Lacrim, Naza, Christian Clavier, Adèle Exarchopoulos ou encore Pierre Niney. Justement, c'est avec ce dernier que Loris a réservé l'Accor Arena de Bercy, pour une soirée spéciale qui a eu lieu hier soir, le 9 mars, avec pas mal de surprises et de gros noms.

Au total, Pierre Niney et Loris Giuliano ont mis le feu à Bercy pendant plus de 2h30 de show. Un spectacle qui mélangeait à la fois de l'humour, un peu de musique, et beaucoup de n'importe quoi. On a donc vu monter sur scène, dans le désordre, Vegedream, Naza, Tayc, Sheryfa Luna, mais aussi Omar Da Fonseca, Géraldine Nakache et encore quelques autres, bref, du beau monde à Bercy. Et pendant toute la soirée, on a du droit à du grand spectacle : un faux mariage entre Pierre et Loris, mais aussi un faux concours "The Voice" organisé avec des gens du public.

Le sommet du n'importe quoi a été atteint lorsque Loris Giuliano et Pierre Niney ont imaginé une nouvelle recette de burger sur scène. Une recette intitulée "Le Gourou" qui a visiblement inspiré la marque Burger King, partenaire de l'évènement, et qui a confirmé qu'ils allaient mettre en vente ce nouveau burger imaginé par les deux stars en collaboration avec le public.

Bref, remplir Bercy c'est visiblement devenu à la portée de n'importe qui (et surtout de n'importe quoi), mais on adresse quand même un grand bravo à Loris, qui continue de nous régaler avec ses vidéos folles !