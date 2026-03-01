Rockstar Games a volontairement menti sur GTA VI pour démasquer les espions

Alors que la date de sortie de GTA VI se rapproche petit à petit, on apprend que Rockstar GAmes aurait fait fuiter, volontairement, de fausses infos afin de débusquer les leakers.

En novembre 2026, on devrait, si tout va bien, assister à la sortie du produit culturel le plus attendu de l'histoire de l'humanité : le jeu GTA VI, qui succèdera à un des plus gros succès de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, son grand frère, GTA V. La pression et l'attente sont énormes autour de Rockstar Games, le studio en charge de produire le jeu, qui est surveillé comme jamais. A tel point qu'ils auraient même décidé de faire fuiter des fausses infos autour du jeu, pour démasquer les espions.

Car évidemment, les médias cherchent des taupes avec qui ils auraient des contacts privilégiés pendant toute la période de développement du jeu, dans le but de publier els informations avant les autres. Du côté des employés, certains adorent faire leaker des infos pour gratter un peu de visibilité sur les réseaux. Par conséquent, Rockstar Games a utilisé une tactique bien connue du contre-espionnage : diffuser au compte goutte de fausses infos, à un cercle très restreint de personnes, comme ça, si ça sort dans la presse, on peut directement retrouver les auteurs de la fuite.

Une technique qui a évidemment augmenté la méfiance dans l'entreprise, avec beaucoup de tensions entre les employés. Des méthodes qui font également grandir les critiques autour du studio, accusé d'agir de manière inhumaine avec ceux qui bossent pour eux, notamment depuis qu'une vague de licenciements a touché les équipes, pour des motifs qui sont justement en rapport avec le fait de divulguer des informations confidentielles sur certains forums.

Bref, clairement, ça commence à sentir mauvais du côté de Rockstar Games, car lorsqu'on a si peur des leaks, c'est aussi peut-être parce qu'on a un peu peur de décevoir les gens. En tout cas, on espère vraiment que cette rumeur autour d'un jeu qui coûterait plus de 100 euros était une fausse information...