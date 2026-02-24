Alros que els deux boxeurs ont raccroché les gants il y a plusieurs années, une revanche entre Manny Pacquiao et Floyd Mayweather aura lieu à Las Vegas en septembre 2026 !

C'était probablement l'une des rencontres sportives qui mérite le plus son appellation de "combat du siècle" : le 2 mai 2015, à Las Vegas, Floyd Mayweather affrontait Manny Pacquiao, pour les ceintures WBO et WBC dans la catégorie des poids welters. Un combat qui s'était soldé par une victoire de Mayweather aux points, après 12 rounds assez ennuyeux : Pacquiao était blessé et n'a pas envoyé l'avalanche de coups pour laquelle il était attendu, et Mayweather a toujours été connu pour son jeu défensif peu spectaculaire mais efficace. Et visiblement, les deux combattants aussi sont restés sur leur faim : une revanche vient d'être annoncée à Las Vegas en 2026 !

C'est la grosse news sportive du jour : Pacquiao et Mayweather vont à nouveau s'affronter, et ça aura encore lieu à Las Vegas, dans la magnifique salle ultra-moderne de La Sphere, qui n'a accueilli presque que des concerts jusqu'ici. Le combat est programmé pour le 19 septembre 2026, et il sera diffusé en direct sur Netflix. Rien n'a été précisé sur ce sujet, mais on imagine qu'il faudra peut-être débourser un petit supplément pour avoir accès au combat en direct, un peu comme un système de pay-per-view.

D'ailleurs, en 2015, le combat avait généré 500 millions de recettes, malgré un spectacle pas forcément au rendez-vous. On est assez hypés de voir deux légendes de la boxe s'affronter à nouveau, même si ni Mayweather, ni Pacquiao ne sont au top de leur forme. Ce sera toujours plus respectueux pour ce sport que les combats entre influenceurs gogols à la sauce Jake Paul.