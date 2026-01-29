Ligue des Champions : l'OM éliminé à la fin d'une folle soirée de football

On a eu droit à une des soirées les plus folles de l'histoire du football hier, avec les 18 matchs de Ligue des Champions. Et finalement, c'est l'OM qui apparaît comme le grand perdant de la soirée...

C'est désormais terminé pour la "phase de poule" de la Ligue des Champions, ou plutôt cette phase de mini-championnat à l'issue de laquelle 8 équipes sont officiellement qualifiées pour les phases finales, et 16 autres teams s'affronteront en barrage. Les autres, en revanche, sont éliminées d'office et c'est malheureusement (ou heureusement, selon qui vous supportez) ce qui est arrivé à l'Olympique de Marseille. L'équipe a été éliminée à la fin d'une folle soirée, pendant laquelle les marseillais se sont inclinés lourdement face à Bruges.

18, c'est le nombre de matchs qui avaient lieu hier soir en Ligue des Champions. Forcément, il s'est donc passé beaucoup de choses pendant cet énorme multiplex, qui rappelle aux anciens les plus belles heures des dernières journées de Ligue 1 il y a quelques années : buts dans tous les sens, avec des conséquences terribles sur les destins des équipes. L'OM s'est donc incliné sur le score de 3 à 0 face à Bruges, lors de son déplacement en Belgique. Mais ce résultat aurait pu suffire à se qualifier... si seulement le Benfica Lisbonne de José Mourinho n'avait pas marqué le but du 4/2 face au Real Madrid.

C'est donc un but du gardien du Benfica Lisbonne, sur coup franc, à la 98ème minute, qui permet au club portugais de prendre la place de l'OM dans la prochaine phase de barrage de Ligue des Champions qui débutera très bientôt. Historique, tragique et drôle à la fois. Les supporters et les joueurs doivent être remplis de regrets en se rappelant certaines énormes erreurs d'arbitrage en leur défaveur au début de la saison. Cependant, au vu du niveau de jeu catastrophique proposé sur les dernières rencontre, ça aurait été un miracle de voir le club se qualifier...

Du côté des autres clubs français, pas non plus de quoi se réjouir puisque le PSG devra lui aussi disputer les barrages, tout comme Monaco. Mais on se rappelle que l'année dernière, la phase de barrages avait plutôt réussi au club de la capitale, qui avait par la suite tout détruit sur son passage jusqu'à la victoire finale.

En tout cas, si vous avez des potes supporters de l'OM, n'hésitez pas à prendre de leur nouvelle et vérifier s'ils vont bien, et éloignez les des objets tranchants.