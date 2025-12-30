Lamine Yamal toujours aussi fan de rap français : single Jul, R2 en story, ...

Le footballeur du FC Barcelone Lamine Yamal continue à s'afficher en tant que fan de rap français, aux côtés de l'humoriste Redouane Bougheraba.

On le sait, les footballeurs français sont fans de rap, et beaucoup de rappeurs français sont fans de foot. Les deux univers sont étroitement liés, et d'ailleurs, certains ont décidé de ne pas choisir entre leurs deux passions, à l'image de Dinor ou encore de Guy2Bezbar, qui a aussi un très gros niveau en foot. On croyait que ce lien fort était surtout visible en France, puisqu'on a la scène rap européenne la plus dynamique, mais on dirait bien que ça écoute du gros son jusqu'en Espagne, notamment du côté de Lamine Yamal !

Le footballeur du FC Barcelone a souvent fait de gros clins d'œil au rap français, lui qui postait notamment des photos en story avec du Lacrim en fond sonore il y a quelques mois. Mais cette fois, il a fait quelque chose qui devrait faire plaisir aux fans de l'OVNI et aux marseillais en général : pendant la cérémonie des Globe Soccer Awards, il était dans la salle, en compagnie de l'humoriste marseillais Redouane Bougheraba, qui a fait référence au footballeur en le surnommant de la même manière que Jul. Immédiatement, Lamine Yamal a lâché son meilleur signe Jul (un peu bancal quand même mais c'est validé par l'Académie du signe Jul), avec un grand sourire. Il y a quelques jours, il a aussi posté une story dans laquelle on pouvait entendre R2 ("Ruinart"), une des dernières explosions du rap français cette année.

Cela fait plaisir de voir le rap français, et le J en particulier, s'exporter partout en Europe. Mais ça faisait déjà un bout de temps que le rap FR était bien installé en Espagne : de nombreux rappeurs y font beaucoup de showases, notamment l'été, et la diaspora marocaine (dont est issu Lamine Yamal) qui est aussi très présente en Espagne, aime bien le rap de manière générale. Toutefois, on va demander au jeune Lamine de se concentrer un peu moins sur la musique et sur les meufs, et un peu plus sur son football, sinon sa carrière pourrait bien prendre le même chemin que celle de Neymar...