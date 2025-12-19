Booba allume Anyme et le met dans la sauce pour son live avec Ronisia

Après des propos un peu polémiques lors de son live avec Ronisia, Booba a multiplié les attaques envers Anyme sur Twitter, en mettant en garde Ronisia.

On ne sait pas ce qu'il a mais en ce moment, Booba n'arrête pas d'attaquer tout le monde. Il a souvent clashé beaucoup de gens en même temps, mais habituellement, c'était entrecoupé de périodes de pause. Cette fois, pas question : que ce soit Orelsan, Gims, Aya Nakamura, Kylian Mbappé, et surtout, dernièrement, Anyme, il met des pressing de fou furieux (ou de mec qui s'ennuie). Et aujourd'hui, il a décidé d'attaquer Anyme frontalement à plusieurs reprises, notamment pour des propos un peu étranges lors de son live avec Ronisia.

Le streameur Anyme s'est fait connaître en faisant un peu n'importe quoi, disons le clairement, devant la caméra, dans sa chambre, mais souvent avec humour. Plusieurs fois, il a prononcé des propos maladroits mais cette fois, il pourrait bien se retrouver dans la sauce avec cet extrait envoyé par Booba sur les réseaux, qui a déjà fait le tour du web. Pendant un live cuisine avec Ronisia, actuellement en promo pour son nouvel album "OMW", il a visiblement essayé de complimenter la chanteuse de manière assez maladroite.

Lui quand y va ramasser ça va être sévère. Et elle pourquoi elle fait des gâteaux avec ce cafard du vide qui pète pour survivre?! Concentre toi Ronissia quand y va te péter sur le front y sera trop tard. T’es une artiste t’as du talent t’es pas un clown. C’est triste que vous ne… https://t.co/2BPfE5wSqu — Booba (@booba) December 18, 2025

On sent qu'il est intimidé par la beauté de Ronisia, mais lorsque les mots sortent de sa bouche, ça fait très bizarre : il parle de "traits inhabituels", de "tête pas habituelle", et les internautes en ont déduit qu'il pensait qu'elle était "belle pour une noire", ce qui est extrêmement raciste si c'est ce qu'il voulait dire. Dans son tweet, Booba a donc allumé Anyme, et mis ne garde la chanteuse :

Une information qui n'est clairement pas vraie dans ce tweet cependant : Anyme ne vole la force de personne, il est suivi par largement assez de monde, même lorsqu'il fait le gogol dans sa chambre, sans avoir besoin de "voler la force" des artistes. Il serait même plutôt du genre à en donner. Pour le reste par contre, en effet, ça se discute.

.@PFut10 C’est normal chez vous? Y prend des subs pour ça? En vrai? C’est le Jackass du pauvre ce p’tit con. Ça fait zarma l’humanitaire contre la famine et ça pète sur son sandwich. Et l’autre Ronisia qui cuisine avec lui 😂. Bref on se capte pour signer le contrat 👀🪖🏴‍☠️ pic.twitter.com/XMLIirA4D2 — Booba (@booba) December 19, 2025

Dans plusieurs autres tweets, Booba continue à s'attaquer au streameur, en le traitant de "Jackass du pauvre", tout en annonçant qu'il va signer un contrat avec PFut, ce qui est un peu contradictoire, mais ce n'est pas le sujet. Enfin, il interpelle Lena Situations, qui reçoit beaucoup de menaces depuis qu'elle a osé critiquer Anyme en public. Bref, clairement, Kopp veut la peau du streameur, et il a l'air de vouloir y parvenir par tous les moyens.