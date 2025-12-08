Le plus gros punchlineur du MMA français est maintenant absent de l'octogone depuis une éternité, et il en dévoile les raisons, en donnant même une date pour son retour.

Si au niveau mondial, Conor McGregor a clairement attiré l'attention médiatique du monde entier sur ce sport un peu "nouveau" qu'est le MMA (qui existe depuis des décennies sous d'autres formes en réalité), en France, Cédric Doumbé a eu une grosse influenceur sur la hype de la discipline. Sauf que voilà : depuis sa défaite sur écharde contre Baki, le puncheur est absent de l'octogone. Une absence qui va encore durer, à cause de sa blessure au poignent, si on en croit le combattant.

De nombreuses voix commençaient à s'élever chez les fans, comme quoi Cédric Doumbé serait devenu un influenceur plutôt qu'un convaincant, lui qui parle désormais plus qu'il ne se bat. Invité dans le concept "Petit café brioche 2" sur la chaîne Youtube des produits laitiers français, le sportif est revenu sur les raisons de son absence :

Je combats depuis 3 ans avec un poignet cassé, le gauche. Et là ça fait 1 an avec le poignet droit aussi, un peu plus d’un an. Les deux poignets sont cassés, les ligaments sont rompus. Le combat contre Jaleel et même celui contre Baki, il y a plein de fois où je me suis blessé. Je me suis dit que je ne pouvais plus combattre avec un poignet cassé… Je vais combattre, puis à un moment je vais dire ‘Ah non, mon poignet’, après je vais dire ‘J’ai pas perdu, c’est mon poignet…’. Donc non, il faut que je soigne d’abord mon poignet avant de revenir. Ça veut dire que là, on ne va pas me voir combattre pendant un bon 8 mois pour revenir plus fort. Les gens me demandent ‘Quand est-ce que t’annonces un combat ?’. Les gens me voient m’entraîner, mais si ils regardent bien, je ne fais que du cardio. Je tape pas dans le sac ou autre. En tout cas, je ne fais pas de MMA.

On imagine que ça doit être difficile pour un combattant, de ne pas pouvoir faire autre chose que du cardio et de ne pas se battre. Surtout quand, comme Cédric Doumbé, on a construit sa réputation sur le trashtalk et sur le fait d'occuper l'espace médiatique. On lui souhaite de revenir rapidement, car tout de même, quel divertissement quand il était au top de sa forme !