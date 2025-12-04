TH jouait au football avec Kylian Mbappé dans sa jeunesse

Deux cracks de Bondy, qui jouaient au football ensemble dans leur jeunesse, c'est clairement le 93 qui marche !

Parmi les nouvelles têtes de la scène rap français qui se démarquent par leur originalité et la puissance de leur proposition artistique, on est obligés de mentionner TH. Le rappeur de Bondy a clairement marqué les esprits avec sa série de projets "Signal", "Algorithme" ou encore "E-Trap", sur lesquels on trouve bien souvent de la grosse trap, très bien faite, des placements inédits, bref, une vraie prise de risque. Mais avant d'être un crack du rap, TH était... un crack du foot, qui jouait même avec Kylian Mbappé dans sa jeunesse !

On peut se dire que c'est logique, puisque les deux viennent de la même ville, Bondy, véritable réservoir de talent. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir joué au ballon avec celui qui est en train de s'imposer comme une légende du football français. C'est une information qu'on apprend dans le documentaire Yard "TH, Alter Ego", sorti hier. Un docu dans lequel TH nous parle de sa jeunesse à Bondy, et du fait, donc, qu'il jouait au foot avec KyKy2Bondy :

Quand j'étais tout petit, j'suis allé au foot avec les parents à Kylian. Ils m'emmenaient au foot, parce que j'étais dans la même école. J'étais allé à Clairefontaine faire des stages, parce que justement, j'étais ptet un bon gardien, je sais pas. C'est des trucs de quand j'étais tout petit, t'as capté ? Mais en vrai j'en garde juste le souvenir de... ouais c'était cool, je me suis bien amusé!

Le documentaire Yard est vraiment intéressant, on vous le conseille, et TH est vraiment un artiste qui mérite qu'on s'y intéresse. Par contre, maintenant, on aimerait bien voir Kylian Mbappé pousser les artistes de sa ville, comme TH ou encore Diddi Trix, deux très bons rappeurs mais qui manquent clairement d'un petit coup de boost médiatique. Si jamais tu nous lis, Kyky...