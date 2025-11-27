Ligue des champions : le PSG et l'OM s’imposent et Monaco frustré !

Entre exploits, renversements et frustrations, les clubs français ont offert une semaine européenne riche en rebondissements. Retour sur une 5e journée de Ligue des champions qui redistribue les cartes.

Le football français a vécu une semaine de Ligue des Champions marquée par beaucoup d'émotions ! Ce mardi, l’Olympique de Marseille devait absolument faire quelque chose contre les Anglais de Newcastle pour ne pas être trop décroché du Top 24. Et c'est chose faite puisque les Marseillais ont battus les Magpies 2-1 dans un Vélodrome des très grands soirs. Grâce à une seconde période bien plus intéressante et surtout grâce à un doublé de l'éternel Pierre-Emerick Aubameyang, les Phocéens se replacent dans la course à la qualification et s’offrent un bol d’air avant un déplacement crucial en Belgique contre L'Union Saint-Gilloise.

Dans la foulée, mercredi, le PSG a répondu présent et se relance après la défaite contre le Bayern Munich, en livrant un match complètement fou face à Tottenham ! Menés à deux reprises, les Parisiens ont finalement renversé les Spurs (5-3) grâce notamment à un triplé de Vitinha, auteur d’une prestation de très haute volée. Le club de la capitale, désormais 2e du classement, confirme sa montée en puissance malgré quelques errements défensifs. Une victoire pleine de caractère et essentielle dans la course au Top 8.

Plus tôt dans la soirée, l’AS Monaco avait laissé échapper de précieux points à Pafos. Malgré deux avantages au score, le club princier a été rattrapé dans les dernières minutes par un csc de Salisu (88e), concédant un nul frustrant (2-2). Longtemps séduisants offensivement, les Monégasques ont encore montré leurs limites dans la gestion et la capacité à tenir un résultat. Une performance en demi-teinte qui les laisse en difficulté au classement et compromet leur ambition de s’installer dans la première moitié du groupe. L’ASM devra se ressaisir rapidement pour ne pas perdre le fil de la qualification.

Une 5e journée qui laisse un sentiment contrasté : entre l'optimisme pour le PSG et l’OM, et la frustration pour l'ASM. Mais rien de catastrophique puisque puisque Monaco comme Marseille pointent dans le top 24, tandis que le PSG grimpe à la 2ᵉ place, à seulement 3 points d’Arsenal, leader. À noter que Kylian Mbappé s’est illustré avec un quadruplé face à l’Olympiakos, menant le Real Madrid vers une victoire spectaculaire.

Découvrez le classement complet de la C1 juste en-dessous :