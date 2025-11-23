Jordan Zebo est revenu sur toute sa préparation pour le combat face à Baki.

Alors que le MMA continue de prendre de plus en plus d'ampleur en France, on commence à avoir de sacrés combattants sur le territoire national. Parmi eux, Baki et Jordan Zebo, qui ont mené une belle guerre lors du combat qui les a opposés le 18 octobre dernier. Un combat qui s'est soldé par une victoire de Zebo, par KO, au 4ème round. Alors qu'il avait fait preuve de beaucoup d'humilité et de discrétion jusqu'ici, il a décidé d'expliquer les dessous de sa victoire.

Jordan Zebo était en interview pour la chaîne Youtube Jab Life, et pendant cet interview il a été plutôt bavard concernant le combat, sa préparation, mais aussi son game plan. On peut notamment l'entendre expliquer son game plan de la manière suivante :

Le game plan était assez flagrant. Beaucoup de gens l’ont quand même constaté. Dans les premiers rounds, on cherchait pas à gagner, mais à fatiguer Baki. Ça se voyait qu’il était plus apte à les saisir qu’à les bloquer par rapport à sa posture : beaucoup de poids dans la jambe avant.

Un game plan qui a porté ses fruits avec une véritable supériorité de la part de Zebo. Supériorité qui peut aussi s'expliquer par sa préparation, très exigeante avant le combat :

À l’entraînement c’était pire que ça. Il aurait fallu quatre Baki pour me sortir du combat.

Des séances de sparring intenses, avec des adversaires frais qui rentraient dans la cage pour l'affronter toutes les 30 secondes, histoire d'être sûr qu'il pouvait tenir niveau cardio. On a hâte de voir comment va se passer la suite de sa carrière, car après le violent KO infligé par Doumbé, Zebo est en train de réaliser une incroyable remontada !