Mbappé a évidemment tenu à féliciter son ancien coéquipier du PSG pour son Ballon d'Or africain.

Le football, c'est parfois étrange. Alors que Mbappé était vu par tout le monde comme le prochain grand crack du football européen il y a quelques années (ce qu'il est, objectivement), il a quand même fallu attendre qu'il parte du PSG pour voir le club parisien remporter la Ligue des Champions. On aurait pu s'attendre à de la rancœur de sa part, mais Kyky2Bondy reste focus sur ses objectifs. Et il n'oublie pas de féliciter ses anciens coéquipiers comme Achraf Hakimi, qui vient de remporter le ballon d'or Africain.

Hakimi a donc été élu meilleur footballeur africain de l'année 2025. Un titre qui semble entièrement mérité au vu du palmarès du joueur sur la saison, lui qui a remporté la Ligue des Champions, le championnat de France, et qui est aussi arrivé jusqu'en finale de la coupe du monde des clubs. Mbappé, qui a toujours été très proche du joueur lors de leur période commune au PSG, a réagi en story au sacre de son ancien coéquipier :

Le roi d'Afrique. Bravo mon frère ! Une récompense plus que méritée.

Une belle réaction de la part de l'ancien parisien, qui n'est toutefois pas étonnante, au vu des rapports très proches qu'avaient les deux joueurs. On espère qu'ils rejoueront un jour sous le même maillot, car leur entente faisait plaisir à voir, même si ça paraît peu probable.