Anyme et Théodora à deux doigts de se battre, les révélations du Stream For Humanity : "il est où ce fils de …"

Anyme et Théodora étaient apparemment dans la même classe au lycée, et leurs rapports n'étaient pas très bons...

Le Stream For Humanity, évènement caritatif qui a eu lieu en partenariat avec la plateforme Twitch sous l'impulsion d'Aminematué, a eu lieu le weekend dernier. Un event qui s'est terminé avec un grand succès, puisqu'environ 1,5 millions d'euros ont été récoltés pour Médecins Sans Frontières et le Secours Populaire. Pendant le stream, de nombreuses personnalités du game ont été aperçues, comme SDM, PLK, mais aussi Théodora en compagnie d'Anyme, qui ont fait de sacrées révélations : ils étaient dans le même lycée, et ils ont même failli se battre.

Pas mal de choses assez improbables sont arrivées ce weekend : le pénalty raté d'Orelsan, Inoxtag qui mange un middle et qui s'envole sur plusieurs mètres, et donc les confessions d'Anyme et Théodora face caméra. Dans une séquence vidéo qui a fait le tour des réseaux, on apprend que les deux célébrités ont fréquenté le même lycée, et visiblement, leurs rapports n'étaient clairement pas bons :

-En fait j'ai voulu le taper. -Elle a voulu me frapper. -Elle a dit : 'il est où ? Il est où ce fils de pute ? -Et lui, vous savez il a fait quoi ? Il a fui ! -J'ai pas fui ! La vie de ma mère j'ai pas fui. Arrête de mentir. J'ai aps fui j'étais chez Ben. [...] Mais on n'allait pas se battre ! -Aujourd'hui on se serait pas battus, mais à l'époque je dis pas qu'on n'allait pas se battre.

Dans la suite de la séquence, on apprend donc qu'ils étaient dans le même lycée, et que Anyme était apparemment "un petit merdeux", d'après les dires de Théodora, qui semble garder un très mauvais souvenir de lui à l'époque. Ils se sont même embrouillés à de nombreuses reprises. En tout cas, l'histoire est folle, de voir deux "randoms" d'un lycée de province (on sait où c'est mais on vous dira pas) devenir des stars chacun dans leur domaine respectif, et se retrouver des années plus tard, à tenter de lever des fonds pour des associations.