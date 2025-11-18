Zkr pleure de rire après s'être fait terminer lors du spectacle d'un humoriste

Franchement, la vanne est bien trop solide, Zkr ne pouvait que valider !

Zkr est devenu au fil des années un visage incontournable dans le rap français, en particulier auprès d'une partie du public qui est fan de kickage un peu "à l'ancienne", sans trop de mélo ni d'autotune. Le rappeur de Roubaix cultive une image de gars vrai, sérieux, avec un vécu assez dangereux, mais ça ne l'empêche pas d'avoir aussi beaucoup d'humour et de recul sur son image. Alors qu'un humoriste l'a bien terminé dans un de ses sketchs, la réaction du kickeur du 59 fait plaisir à voir.

C'est lors du spectacle d'Ilyes Djadel que ce moment vraiment drôle a eu lieu. L'humoriste est clairement une des figures montante du stand up en France, avec des refs très actuelles, et c'est donc logiquement qu'il s'est "attaqué" (de manière très bienveillante évidemment) à Zkr, dont on sent qu'il connait bien l'univers. Le comique est donc revenu sur la fameuse séquence dans laquelle on voit Zkr envoyer un sacré coup de tête à un fan monté sur scène, avec qui il s'est d'ailleurs rapidement réconcilié, dissipant tous les malentendus.

Ilyes Djadel a fait monter des faux fans de Zkr sur scène, une bande d'éclopés qui arrivent en mode béquilles, fauteuil roulant, sparadraps et plâtres et qui parlent de leur interaction violente avec le rappeur. L'artiste était lui-même présent dans le public, et la vanne a l'air de l'avoir vraiment tué de rire au vu de sa réaction. On dirait même qu'il pleure de rire tellement la vanne fait mouche.

Des images qui font plaisir à voir, un rappeur qui a autant d'humour quand on parle de lui ça ne court pas les rues, et on peut dire aussi qu'Ilyes Djadel a vraiment de très bonnes idées. Une séquence bien drôle, et un humoriste à suivre de près ! Son spectacle sera d'ailleurs apparemment disponible sur Youtube à partir du 27 novembre, et on va sérieusement checker ça.