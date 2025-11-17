PNL donne le double disque de diamant de "Deux Frères" à Inoxtag pour le Stream For Humanity

PNL sont toujours les premiers à agir quand il y a une bonne cause.

Le Twitch game français était bien agité ce weekend, puisqu'on a eu droit à une nouvelle édition du "Stream For Humanity", le concept caritatif lancé par Aminematué. Un évènement qui avait lieu du 14 au 16 novembre, et qui a au final récolté plus de 1,5 millions d'euros sur Twitch pour les associations Médecins Sans Frontières et Secours Populaire, avec en principal objectif la lutte contre la faim en France et dans plusieurs autres pays. A cette occasion, le groupe PNL s'est encore illustré de la bonne manière, en offrant le double disque de diamant de "Deux Frères" à Inoxtag.

Quand il y a une bonne cause qui leur tient à cœur, PNL n'hésite jamais pour se manifester, et ils l'ont encore démontré ce weekend pendant le Stream For Humanity. Alors que les streameurs célèbres se sont relayés pour appeler aux dons de la part de leur communauté, certains ont promis des "cadeaux" envoyés bien souvent par des célébrités, pour motiver les donateurs. Et parmi ces cadeaux, on retrouve donc le double disque de diamant de "Deux Frères", synonyme de plus d'un million d'exemplaires écoulés, pour le dernier album du groupe.

SURPRISE EXCEPTIONNELLE ! 🎉



Inoxtag reçoit le double disque de diamant de PNL ! 💎



Et il est à gagner parmi les dons ! #StreamForHumanity pic.twitter.com/bK0J4oZpn6 — Stream For Humanity Fan 🌹 (@StreamHumanity) November 16, 2025

Un cadeau qui a évidemment provoqué l'hystérie sur le stream, avec tout le monde qui se met à crier, preuve que l'aura du groupe est encore énorme alors qu'ils n'ont rien sorti depuis 6 ans maintenant. D'ailleurs, il est fort probable qu'on ne revoit jamais PNL sur le devant de la scène, eux qui doivent probablement profiter de leur retraite artistique bien méritée.