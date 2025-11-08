« Il a pas un rond » : Clash inattendu entre Mbappé et Orelsan

Le clash entre rap et football qui enflamme les réseaux.

Une phrase qui déclenche tout

Dans son dernier album, "La fuite en avant", qui vient de sortir, Orelsan lâche cette punchline : "Tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé". Une remarque envoyer au joueur de football Mbappé, actionnaire majoritaire du Stade Malherbe de Caen, pointé du doigt pour les résultats décevants du club.

Mbappé riposte sur les réseaux

Sur X (anciennement Twitter), Mbappé répond rapidement. La tension monte, et les internautes ne manquent pas de réagir avec humour ou ironie.

T’es le bienvenu pour "sauver" la ville que tu aimes tant, Orelsan. PS : Le mec a fait que nous supplier pour entrer avec 1 % sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie.

🚨 « 𝗧𝗨 𝗩𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗖𝗢𝗨𝗟𝗘𝗥 𝗧𝗔 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗠𝗘 𝗟𝗘𝗦 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ »



Fan de Caen, Orelsan 𝗧𝗔𝗜𝗟𝗟𝗘 la famille Mbappé 🇫🇷 dans son nouveau titre “La petite voix” 🥶🎵 :



« Fais pas semblant d'aimer ta ville, elle est claquée. Elle est morte, c'est pour… pic.twitter.com/HJJeBRBpAZ — BeFootball (@_BeFootball) November 7, 2025

Quand le rap et le foot se rencontrent

Ce duel verbal illustre une réalité bien connue : le rap et le football partagent la même scène médiatique. Les rappeurs aiment évoquer les stars du ballon rond dans leurs textes ; les footballeurs, eux, affichent souvent leur passion pour le hip-hop.

Mais cette fois, les deux univers se télescopent pour de vrai.

Orelsan, connu pour son ton ironique et ses références sociales, joue son rôle de chroniqueur du quotidien. Mbappé, figure mondiale et symbole de réussite, défend son image et celle de sa famille.

Résultat : un clash qui, sous ses airs de pique artistique, révèle les tensions entre authenticité, notoriété et image publique.

Orelsan va-t-il répondre ?

Pour l’instant, le rappeur n’a pas réagi directement aux propos de Mbappé. Mais ses fans le connaissent : Orelsan préfère souvent répondre en musique plutôt qu’en ligne. Et il y a aussi la possibilité que toute cette histoire soit à prendre au second degré, connaissant Orelsan.