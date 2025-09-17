GTA VI : de nouveaux retards annoncés par la presse, la communauté au bout du rouleau

La rumeur d'un nouveau retard pour le jeu vidéo le plus attendu des dix dernières années met les nerfs des fans à rude épreuve.

Si l'industrie du jeu vidéo a connu de gros succès ces dernières années, on n'a pour l'instant jamais rien vu de semblable à l'incroyable carton de GTA V. Sorti en 2013, il est toujours, douze ans plus tard, un des jeux les plus joués, les plus streamés. Pas étonnant donc de voir des dizaines de millions de fans à travers le monde en train d'attendre la suite, le fameux GTA VI, annoncé depuis des mois et qui fait saliver toute la communauté gaming. Sauf qu'un nouveau retard pourrait venir encore reporter la sortie...

Ce n'est pas la première fois que la sortie du jeu le plus attendu de ces 15 dernières années est reportée. En mai 2025, on apprenait que la date était repoussée au printemps 2026, et aujourd'hui, plusieurs médias spécialisés dans le jeu vidéo, notamment Insider Gaming, affirment qu'un nouveau report va bientôt être annoncé. Comme l'a confié le directeur du média, la période de mai 2026 semble être une mauvaise idée pour une date de sortie : "honnêtement, je ne pense pas que le jeu sortira en mai. Pour une raison quelconque, je ne vois tout simplement pas GTA 6 sortir à ce moment-là".

En vérité, la date de sortie pourrait être retardée jusqu'en octobre 2026, avec une période automnale qui est plus propice aux ventes en général. L'annonce officielle du retard pourrait être faite en novembre 2025, lors du prochain bilan financier du studio. Entre ce nouveau report (le 4ème, d'après nos souvenirs) et le prix du jeu qui pourrait dépasser 100 euros, la sortie