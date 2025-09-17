Jul s'invite en Ligue des Champions pendant le match entre l'OM et le Real Madrid

Le single Jul était de passage lors de la défaite entre le Real Madrid et l'OM.

C'est déjà l'heure de la reprise en Ligue des Champions. On a l'impression que le PSG soulevait la coupe aux grandes oreilles il y a encore une semaine, mais en fait, c'est déjà reparti. Et cette nouvelle saison de la LDC a commencé hier avec plusieurs belles affiches, notamment entre la Juventus et Dortmund, mais aussi entre le Real Madrid et l'Olympique de Marseille. Une rencontre qui s'est malheureusement soldée par une défaite de l'OM, mais ça a été l'occasion de voir, une fois de plus, le signe Jul, sur la pelouse de Santiago Bernabeu.

L'OM s'est donc incliné sur le score de 2 à 1 face au Real Madrid, au terme d'une rencontre pendant laquelle les marseillais auront été plutôt valeureux. Ils ont même mené au score, grâce à un but de Timothy Weah, avant d'être rejoints après un but de Kylian Mbappé, puis d'être défaits par un autre but du même Kyky2Bondy, toujours en feu contre l'OM. Mais lors du but marseillais, Timothy Weah a sorti son plus beau signe Jul, comme le veut désormais la tradition chez les marseillais.

Un signe Jul qui a évidemment été vu par le J, et même reposté sur son compte Instagram, en disant à son équipe qu'il est très fier d'eux et en remerciant Timothy Weah. Pour le football français, même si on est forcément un peu plus team PSG ici, on espère que l'OM fera une belle campagne cette année, comme tous les autres clubs français.