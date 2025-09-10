Jolagreen23 pose un gros freestyle pour la signature de Joan-Benjamin Gaba au PSG

Pour la signature du champion olympique au PSG Judo, Jolagreen23 a sorti un gros morceau.

Les ponts entre le rap français et le sport sont de plus en plus nombreux. On savait déjà que nos rappeurs FR étaient très proches du monde du foot, depuis des années déjà, mais aussi des basketteurs. Cependant, d'autres sports un peu moins médiatisés se mettent aussi à se rapprocher du monde du rap. Une histoire de génération, sans doute : les sportifs qui ont la vingtaine ont désormais quasiment tous été biberonnés au rap français, et on en a aujourd'hui un nouvel exemple. Joan-Benjamin Gaba a officialisé hier sa signature au PSG Judo, et pour l'occasion, il a tourné une petite vidéo en compagnie de Jolagreen23, avec un gros freestyle à la clé.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Joan-Benjamin Gaba est un des meilleurs judokas français actuellement. Dans la catégorie des moins de 73 kg, il a été vice-champion olympique à Paris en 2024 en solo, champion olympique en équipe mixte, et champion du monde en 2025. Un palmarès qui force déjà le respect, à seulement 24 ans. Mais en plus de tout ça, le gars est aussi un rappeur à ses heures perdues, lui qui a sorti un morceau, "Kill Cam", il y a quelques semaines, dans lequel il se débrouille plutôt bien. On comprend mieux pourquoi cette annonce de signature au PSG a été annoncée avec un gros freestyle de Jolagreen23.

Un freestyle assez qualitatif bien qu'un peu court, qui est dans une tendance très actuelle avec une instru qui nous fait penser à celles qu'on a pu trouver dans le dernier album de Playboi Carti. On trouve aussi pas mal de punchlines liées à l'univers du judo, avec des noms de prises notamment. Petite précision : cette collab a visiblement été réalisée sous l'impulsion de l'agence SPKTAQLR, qui s'occupe visiblement de l'image de Joan-Benjamin Gaba. Une agence dans laquelle travaille Oumardinho, le célèbre manager de Dosseh ou de Joke à l'époque.

Quand on vous dit que les ponts entre les deux univers se multiplient, en voici l'exemple parfait !