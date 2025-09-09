"Vous arretez pas !" : Byilhan et Nico font renverser une voiture durant leur marche direction Paris

Suite à un donation goal du Zevent, Byilhan et Nico doivent rentrer de Montpellier à Paris... à pied !

Byilhan et Nico, deux flèches montantes du stream game en France, ont atteint un donation goal bien spécial lors de l'édition 2025 du Zevent organisé par le streamer Zerator. Le défi suite au donation goal est simple : rentrer de Montpellier où se déroulait l'événement, à Paris... à pieds !

Les deux streamers présents à cet événement ont entamé leur marche lundi 8 septembre à 16h en stream, sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu... Dans la nuit, deux fans les retrouvent au bord d'une route, en voiture. Les deux fans ont voulu leur venir en aide en se mettant au bord de la route et c'est là que le drame commence... La caméra, qui filmait Nico, se tourne et les viewers découvrent la voiture, dans le fossé, à moitié renversée.

Pour rappel, l'édition 2025 du Zevent est la 9ème édition du plus grand événement caritatif en ligne de France, qui s'est déroulé du 5 au 7 septembre 2025 à Montpellier. Plus de 300 streamers, dont près de 50 présents sur place, se sont mobilisés pour un marathon de streaming de plus de 50 heures au profit de huit associations agissant pour les malades et leurs aidants. L'événement a établi un nouveau record absolu en collectant 16 179 096 euros, dépassant largement les précédentes éditions.

Un moment lunaire que les viewers se sont empressés de clipper pour le partager sur les réseaux.