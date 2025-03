Kalash et PXP ouvrent un pop-up store éphémère pour une collaboration inédite !

Pour le deuxième drop de la collab PXP x Kalash, on vous donne rendez-vous en plein Paris le 30 mars 2025 !

Si vous êtes amateurs de rap, de musiques urbaines en général, que vous aimez la sape, et que vous ne savez pas trop quoi faire ce week-end, on a exactement ce qu'il vous faut. La marque Project X Paris (PXP) s'est associée à Kalash, immense artiste des 15 dernières années, pour dévoiler une collection de vêtement exclusive. Et pour marquer le coup, ils ont décidé d'ouvrir un pop-up store éphémère en plein Paris, où vous pourrez découvrir toutes les nouvelles pièces !

L'évènement aura lieu dimanche 30 mars 2025, de 13h à 19h, et le pop-up store se situera au 14 rue d'Uzès, dans le deuxième arrondissement, sur les grands boulevards. Au programme, de la sape, évidemment, mais bien d'autres choses liées aux cultures urbaines : l'ambiance sera par exemple assurée par Dirty Swift, vous pourrez faire customiser vos t-shirts, il y aura évidemment à manger, de la street-food, et un cocktail bar sera également mis en place pour s'enjailler au max.

Il vous sera également possible de rencontrer Kalash en personne. Il s'agit du deuxième évènement de ce style organisé par PXP avec Kalash, et cette fois-ci, le thème de la collection est clairement plus estival, avec l'arrivée des beaux jours. Si vous aimez la sape, c'est donc l'endroit où il faut être ce dimanche.

Concernant Project X Paris, plus besoin de vous présenter la marque : si vous êtes un auditeur assidu de Generations, vous savez déjà qui c'est, puisqu'il s'agit d'un partenaire fidèle et régulier depuis environ 10 ans. La marque parisienne, créée en 2015, multiplie les collections réussies et les évènements mêlant mode et street culture depuis des années maintenant, et ces dernières années, ils ont multiplié les collabs avec des rappeurs. N'hésitez pas à suivre leur actu si vous voulez être à l'affût !