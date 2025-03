SDM, Niska, Naza : le rap français en folie après la qualification du PSG

Les réactions des rappeurs français après la qualif' du PSG contre Liverpool en Ligue Des Champions font plaisir à voir.

Le rap français et le football entretiennent des rapports étroits depuis plus de 25 ans. C'est normal : ce sont deux phénomènes culturels extrêmement populaires, et beaucoup de footeux et de rappeurs viennent des mêmes quartiers, ce qui renforce les liens. Forcément, Paris étant une des deux capitales du rap en France, le PSG est très populaire parmi les rappeurs. Et comme ce n'est pas souvent qu'on a l'occasion de célébrer un exploit du club en Ligue des Champions, après le résultat d'hier soir face à Liverpool, SDM, Niska, Naza et même Dadju ont laissé exploser leur joie.

Car le résultat était loin d'être acquis : menés 1 à 0 après la défaite du match aller, le PSG a rapidement retrouvé des couleurs à Anfield, après un but un peu moche de Dembélé à la 12ème minute. Pas grave pour la beauté du sport : vu l'horrible prestation de Liverpool à l'aller, et le résultat du premier match, on prend ! Après avoir bien souffert dans un premier temps, le PSG reprend des couleurs, et se montre très solide en défense.

C’est haaaaaaarrrr de zinzin reuf ta meme pas idée !!! 😘😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 https://t.co/xrwtoWB0Zy — #FreeCongo 🇨🇩 ➑ (@Sdm__92) March 11, 2025

Surtout, l'équipe va rester très solidaire, et mentalement inflexible, jusqu'à cette incroyable séance de penaltys, pendant laquelle Dembelé et Donarumma se sont encore illustrés. Il n'en fallait pas plus aux rappeurs français pour immédiatement célébrer tout ça sur les réseaux sociaux. A commencer par un Naza qui a écrit "Vive le football vive le Paris Saint-Germain", tout en majuscules, c'est vous dire s'il était heureux.

VIVE LE FOOTBALL VIVE LE PARIS SAINT-GERMAIN ❤️💙 — N A Z A 🤙🏾 (@NazaBomaye) March 11, 2025

SDM en a profité pour chambrer Liverpool, avec un CM qui avait tenté une vanne en utilisant un célèbre meme internet : "Paris c'est Harr". Ocho en a profité pour leur rappeler avec humour (et bienveillance). Niska a lui été plutôt sobre avec son "Pour l'histoire", lui qui est définitivement associé au PSG depuis son légendaire "Matuidi Charo".

Pour l’histoire ❤️💙 — NISKA 🦅 (@Niska_Officiel) March 11, 2025

Pour Dadju, en revanche, le boug a carrément déclaré : "c'est le plus beau jour de ma vie". Beaucoup moins sobre, mais après tant de déconvenues, de malchance, de scandales d'arbitrage et de matchs complètement foirés depuis des années, on peut comprendre la joie des supporters du PSG de battre un cador européen, chez eux, avec un score défavorable au début du match. Surtout quand il s'agit de Liverpool, un des favoris de la compétition, eux qui ont déjà "fini le jeu" de la Premier League cette saison et une des trois meilleures équipes d'Europe cette année.

C’est le plus beau jour de ma vie — DADJU (@Dadju) March 11, 2025

Maintenant, on souhaite aux joueurs et aux supporters que le PSG aille au bout! Ça ferait du bien au football français, qui en a bien besoin...